У Бердянську біля штабу колаборантів "бавовна" – СтратКом ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні вранці у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с россией", яка активно бере участь у підготовці до псевдореферендуму, щось вибухнуло. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму, сьогодні зранку щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
"Заступник начальника ДАІ", колаборант Олександр Колесников помер від поранень, які були отримані внаслідок вибуху у тимчасово захопленому Бердянську в Запорізькій області.