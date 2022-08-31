У Бердянську біля штабу колаборантів "бавовна" – СтратКом ЗСУ

Цитата

"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму, сьогодні зранку щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

"Заступник начальника ДАІ", колаборант Олександр Колесников помер від поранень, які були отримані внаслідок вибуху у тимчасово захопленому Бердянську в Запорізькій області.