В Бельгии осудили производителей фальшивых паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Бельгии вынесли приговор производителям фальшивых паспортов, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Так, 13 подсудимых получили от года до девяти тюрьмы. Еще одному преступнику вынесли решение о наказании в виде общественных работ.
Сообщается, что преступная группа изготовила и продала около 2 тыс. поддельных документов, в том числе фальшивые паспорта граждан европейских стран.
По версии следователей, документами, которые продавала группа, воспользовался Салах Абдеслам - главный подозреваемый в организации взрывов и нападений в Париже в ноябре 2015 года.
Отмечается, что подсудимых не обвиняли в преступлениях, связанных с терроризмом, поскольку они не знали о намерениях заказчиков документов.
Как сообщал УНН, группу злоумышленников, которые подделывали паспорта, разоблачили в Киеве.