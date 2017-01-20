У Бельгії засудили виробників фальшивих паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Бельгії винесли вирок виробникам фальшивих паспортів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Так, 13 підсудних отримали від року до дев'яти тюрми. Ще одному злочинцю винесли рішення про покарання у вигляді громадських робіт.
Повідомляється, що злочинна група виготовила і продала близько 2 тис підроблених документів, зокрема фальшиві паспорти громадян європейських країн.
За версією слідчих, документами, які продавала група, скористався Салах Абдеслам - головний підозрюваний в організації вибухів і нападів у Парижі в листопаді 2015 року.
Зазначається, що підсудних не звинувачували в злочинах, пов'язаних з тероризмом, оскільки вони не знали про наміри замовників документів.
Як повідомляв УНН, групу зловмисників, які підробляли паспорти, викрили у Києві.