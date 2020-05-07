В Бельгии с 11 мая планируют открыть все магазины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Бельгии с понедельника, 11 мая, начнут работать все магазины. Соответствующее решение принял Бельгийский совет национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на EU Observer.
"Бельгийская совет национальной безопасности, где представлены все управления, решил снова открыть все магазины с 11 мая, заявила премьер-министр Софи Вилмес на пресс-конференции, добавив, что на каждые 10 квадратных метров допускается только один покупатель и не дольше, чем на полчаса", - сообщили в СМИ.
Указано, что бары, рестораны, рынки и музеи останутся закрытыми. При этом, люди смогут встречаться группами по четыре человека.
Напомним, в Украине также с 11 мая состоится смягчения карантина, который продлили до 22 мая.