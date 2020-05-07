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В Бельгии с 11 мая планируют открыть все магазины

Киев • УНН

 • 11262 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Бельгии с понедельника, 11 мая, начнут работать все магазины. Соответствующее решение принял Бельгийский совет национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на EU Observer.

В Бельгии с 11 мая планируют открыть все магазины

"Бельгийская совет национальной безопасности, где представлены все управления, решил снова открыть все магазины с 11 мая, заявила премьер-министр Софи Вилмес на пресс-конференции, добавив, что на каждые 10 квадратных метров допускается только один покупатель и не дольше, чем на полчаса", - сообщили в СМИ.

Указано, что бары, рестораны, рынки и музеи останутся закрытыми. При этом, люди смогут встречаться группами по четыре человека.

Напомним, в Украине также с 11 мая состоится смягчения карантина, который продлили до 22 мая.

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