В банковском комитете ВР пообещали разработать механизм возврата ликвидированных банков на рынок

"Я готов воевать за каждого, кто хочет развивать наше государство, и воевать против тех, кто верит, что где-то там за океаном нам написали бумажку, и у нас в стране наступит благополучие", - сказал он.

По мнению политика, НБУ уничтожил отечественную банковскую систему на заказ МВФ.

"Международный валютный фонд написал план и НБУ, с позволения сказать, его тупо выполняет. Вместо того, чтобы думать о своих людях и о своем государстве", - подчеркнул он.

В.Романюк также рассказал о предложенном Комитетом законопроекте, который упрощает реструктуризацию и объединение банков. Как признается сам нардеп, такой законопроект нужно было принимать намного раньше, до начала уничтожения системы. Но по мнению В.Романюка, лучше поздно, чем никогда.

"Закон действительно нужно было принимать намного раньше. Национальный банк вместо того, чтобы инициировать процедуру возврата банков на рынок, продолжает политику уничтожения банков.

Я был инициатором и выступаю за стратегию сохранения банков. Каждый банк на рынке - это рабочие места, это налогоплательщики, это конкуренция на рынке. И потому эта политика, которая была проведена Национальным банком, она привела к тому, что 88 банков уничтожено.

На базе Комитета был разработан законопроект, который упрощает процедуру реструктуризации и объединения. То есть для того, чтобы банки имели более приемлемый механизм объединения и процедура не была такой, как предлагает НБУ", - подчеркнул он.

Экономический эксперт Андрей Новак прокомментировал инициативу нардепов, так же отметив, что предложение является несколько запоздалой.

"Сейчас НБУ работает в режиме ручного управления без каких-либо критериев, принципов по применению к коммерческим банкам и фактически все идет на уровне личных отношений руководства НБУ, высшего руководства государства с владельцами конкретных банков. Если о чем-то договаривается - то и выполняется, и в зависимости от того, в ручном режиме НБУ и применяет те или иные меры к каждому конкретному банку", - отметил он.

Эксперт убежден, что для стабилизации банковской системы необходимо урегулировать работу НБУ и контролирующих финансовых учреждений.

"Если и дальше оставлять возможность режима ручного управления, мы будем всегда, в зависимости от того, какое лицо или группа лиц возглавила, например НБУ, или финкомитета. Поэтому я бы к проблеме подходил фундаментально, потому что уровень проблемы у нас не в нюансах, а проблема системная и ее можно решать только системно. Я бы предлагал начинать с монетарного кодекса", - подчеркнул он.

Напомним, суды признали незаконной ликвидацию таких банков: "Союз", "Премиум", "Капитал", "Укринбанк", "Киевская Русь", "Восточно-промышленный банк", "Грин банк", "Банк Велес", "Радикал Банк", "Финансовая инициатива", "Банк Софийский". Председатель НБУ В.Гонтарева попытались повлиять на судей, призвав Председателя Верховного суда Украины "принять меры" для единообразного применения судами норм банковского законодательства, при рассмотрении дел по обжалованию решений Национального банка Украины о выводе банков. То есть фактически НБУ призвал рассматривать судебные дела в их пользу. Верховный суд в свою очередь письмо НБУ оставил без рассмотрения, отметив, что такое обращение осуществлено во вне процессуальный способ.

Как ранее сообщал УНН, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных. По информации экспертов, руководство банка не нарушало действующего законодательства, а банк был способен и в дальнейшем выполнять свои обязательства перед клиентами.

Эксперты банковского рынка предполагают, что ликвидацию банка "Михайловский" организовала заместитель председателя НБУ Е.Рожкова в интересах "Платинум банка". До должности в НБУ Е.Рожкова руководила "Платинум Банком", который принадлежит бизнесмену Борису Кауфману. Весной 2016 года у "Платинум банка" была острая потребность в докапитализации, поэтому по версии экспертов, Е.Рожкова решила помочь "Платинум банку" докапитализироваться за счет кредитного портфеля банка "Михайловский".