У банківському комітеті ВР пообіцяли розробити механізм повернення ліквідованих банків на ринок

“Я готовий воювати за кожного, хто хоче розвивати нашу державу, і воювати проти тих, хто вірить що десь там за океаном нам написали бумажку, і в нас в країні наступить добробут”, - сказав він.

На переконання політика, НБУ знищив вітчизняну банківську систему на замовлення МВФ.

“Міжнародний валютний фонд написав план і НБУ, вибачте на слові, його тупо виконує. Замість того, щоб думати про своїх людей і про свою державу”, - наголосив він.

В.Романюк також розповів про запропонований Комітетом законопроект, який спрощує реструктуризацію та об’єднання банків. Як зізнається сам нардеп, такий законопроект потрібно було ухвалювати набагато раніше, до початку знищення системи. Але на думку В.Романюка, краще пізно, ніж ніколи.

“Закон дійсно потрібно було приймати набагато раніше. Національний банк замість того, щоб ініціювати процедуру повернення банків на ринок, продовжує політику знищення банків.

Я був ініціатором і виступаю за стратегію збереження банків. Кожен банк на ринку - це робочі місця, це платники податку, це конкуренція на ринку. І тому ця політика, яка була проведена Національним банком, вона привела до того, що 88 банків знищено.

На базі Комітету було розроблено законопроект, який спрощує процедуру реструктуризації і об’єднання. Тобто для того, щоб банки мали більш прийнятний механізм об’єднання і процедура не була такою, як пропонує НБУ”, - наголосив він.

Економічний експерт Андрій Новак прокоментував ініціативу нардепів, так само зауваживши, що пропозиція є дещо запізнілою.

“Зараз НБУ працює у режимі ручного управління без будь-яких критеріїв, принципів по застосуванню до комерційних банків і фактично все іде на рівні особистих стосунків керівництва НБУ, найвищого керівництва держави з власниками конкретних банків. Якщо про щось домовляється – те і виконується, і в залежності від цього, у ручному режимі НБУ і застосовує ті чи інші заходи до кожного конкретного банку”, - зауважив він.

Експерт переконаний, що для стабілізації банківської системи необхідно врегулювати роботу НБУ та контролюючих фінансових установ.

“Якщо і далі залишати можливість режиму ручного управління, ми будемо завжди, в залежності від того, яка особа чи група осіб очолила, наприклад НБУ, чи фінкомітет. Тому я б до проблеми підходив фундаментально, тому що рівень проблеми у нас не в нюансах, а проблема системна і її можна вирішувати тільки системно. Я б пропонував починати із Монетарного кодекса”, - наголосив він.

Нагадаємо, суди визнали незаконною ліквідацію таких банків: “Союз”, “Преміум”, “Капітал”, Укрінбанк”, Київська Русь”, “Східно-промисловий банк”, “Грін банк”, “Банк Велес”, “Радикал банк”, “Фінансова ініціатива”, “Банк Софійський”. Голова НБУ В.Гонтарева спробували вплинути на суддів, закликавши Голову Верховного суду України “вжити заходів” для однакового застосування судами норм банківського законодавства, під час розгляду справ з оскарження рішень Національного банку України про виведення банків. Тобто фактично НБУ закликав розглядати судові справи на їх користь. Верховний суд у свою чергу лист НБУ залишив без розгляду, зауваживши, що таке звернення здійснено в поза процесуальний спосіб.

Як раніше повідомляв УНН, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних. За інформацією експертів, керівництво банку не порушувало чинного законодавства, а банк був спроможний й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

Експерти банківського ринку припускають, що ліквідацію банку “Михайлівський” організувала заступник голови НБУ К.Рожкова в інтересах “Платинум банку”. До посади в НБУ К.Рожкова керувала “Платинум банком”, який належить бізнесмену Борису Кауфману. Навесні 2016 року у “Платинум банку” була гостра потреба у докапіталізації, тому за версією експертів, К.Рожкова вирішила допомогти “Платинум банку” докапіталізуватися за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”.