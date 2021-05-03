В Бангладеш при столкновении катера и баржи погибли 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В результате столкновения катера и баржи на реке Падма в Бангладеш погибли не менее 28 человек, сообщает газета Kaler Kantho, передает УНН.
Детали
Отмечается, что пять человек удалось спасти.
Корабли столкнулись на реке в городе Шибчар. После столкновения с судном, груженым песком, катер перевернулся.
Из воды извлечены тела 28 погибших, в том числе трех детей и женщины. Спасательные работы продолжаются.
Что предшествовало
Накануне у берегов Сан-Диего перевернулась лодка, перевозившая, предположительно, нелегальных мигрантов в США. В результате три человека погибли, 27 спаслись. Большинство смогли доплыть до берега самостоятельно. Всего на судне было 30 человек.