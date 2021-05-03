У Бангладеші при зіткненні катера і баржі загинули 28 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В результаті зіткнення катера і баржі на річці Падма в Бангладеш загинули щонайменше 28 людей, повідомляє газета Kaler Kantho, передає УНН.
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Зазначається, що п’ятеро людей вдалося врятувати.
Кораблі зіткнулися на річці в місті Шібчар. Після зіткнення з судном, вантаженим піском, катер перекинувся.
З води витягли тіла 28 загиблих, в тому числі трьох дітей і жінки. Рятувальні роботи тривають.
Що передувало
Напередодні біля берегів Сан-Дієго перекинувся човен, що перевозив, імовірно, нелегальних мігрантів в США. В результаті три людини загинули, 27 врятувалися. Більшість змогли доплисти до берега самостійно. Всього на судні було 30 осіб.