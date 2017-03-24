В Балаклее продолжают ликвидировать последствия взрывов - фоторепортаж

"По состоянию на утро 24 марта интенсивность взрывов значительно уменьшилась. Фиксируются единичные детонирования с периодичностью один взрыв на 15-20 минут. На технической территории работает спецтехника, в том числе 6 пожарных танков и две инженерные машины разграждения. На прилегающей к воинской части территории задания выполняют 6 групп разминирования, а в городе со вчерашнего дня дежурят мобильные бригады военных медиков", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели Кировоградской области отбыли в Балаклею

Отмечается, что город Балаклея разделен на сектора для проверки территории на наличие взрывоопасных предметов.

Также отмечается, что для локализации ситуации задействованы около 1000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в тесной координации со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Склад боеприпасов в Харьковской области может гореть еще более 4 дней - Г.Тука

"В районном центре и прилегающих поселках осуществляется патрулирование силами более 100 военнослужащих Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате взрывов в Балаклее погибла женщина.