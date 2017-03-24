В Балаклее продолжают ликвидировать последствия взрывов - фоторепортаж

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КИЕВ. 24 марта. УНН. На место чрезвычайного происшествия вблизи Балаклеи прибыли инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины, которые начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны, передает УНН.

"По состоянию на утро 24 марта интенсивность взрывов значительно уменьшилась. Фиксируются единичные детонирования с периодичностью один взрыв на 15-20 минут. На технической территории работает спецтехника, в том числе 6 пожарных танков и две инженерные машины разграждения. На прилегающей к воинской части территории задания выполняют 6 групп разминирования, а в городе со вчерашнего дня дежурят мобильные бригады военных медиков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что город Балаклея разделен на сектора для проверки территории на наличие взрывоопасных предметов.

Также отмечается, что для локализации ситуации задействованы около 1000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в тесной координации со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками правоохранительных органов.

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"В районном центре и прилегающих поселках осуществляется патрулирование силами более 100 военнослужащих Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

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