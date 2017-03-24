У Балаклії продовжують ліквідовувати наслідки вибухів - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На місце надзвичайної події поблизу Балаклії прибули інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України, які розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів. Про це повідомляють у прес-службі Міноборони, передає УНН.
“Станом на ранок 24 березня інтенсивність вибухів значно зменшилася. Фіксуються поодинокі детонування з періодичністю один вибух на 15-20 хвилин. На технічній території працює спецтехніка, зокрема 6 пожежних танків та дві інженерні машини розгородження. На прилеглій до військової частини території завдання виконують 6 груп розмінування, а у місті від учора чергують мобільні бригади військових медиків”, - йдеться у повідомленні.
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Заначається, що місто Балаклія розподілено на сектори для перевірки території на наявність вибухонебезпечних предметів.
Також наголошується, що до локалізації ситуації задіяно близько 1000 військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують завдання в тісний координації з фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуації та співробітниками правоохоронних органів.
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“У районному центрі та прилеглих селищах здійснюється патрулювання силами понад 100 військовослужбовців Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України”, - додали у повідомленні.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.