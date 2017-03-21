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В Бахмуте полицейские задержали двух граждан с боеприпасами

Киев • УНН

 • 8114 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Через час полицейские в Бахмуте обнаружили 12 боевых гранат, 800 граммов тротила и 12 патронов к автомату. Об этом корреспонденту сообщили в ГУНП Донецкой области.

Сегодня полицейские, остановив возле автовокзала 37-летнего мужчину, в сумке у него обнаружили значительный арсенал боеприпасов. 5 гранат Ф-1, 4 - РГД, 2 - РГН с запалами и 800 граммов тротила житель Харьковщины планировал провезти себе домой обычным автобусным рейсом. В этом случае взрыв арсенала не оставил бы шансов на жизнь не только всем пассажирам транспорта, но и людям, которые находились бы рядом на расстоянии до 100 метров.

Также 20 минутами позже полицейские, которые обеспечивают надзор за дорожным движением, в составе группы быстрого реагирования для проверки остановили прохожего с большим чемоданом. Правоохранители предложили 35-летнему мужчине осмотреть его багаж и обнаружили в вещах тщательно скрытую гранату Ф-1, 120 патронов калибра 5,45 мм и магазин к автомату Калашникова. Мужчина пояснил, что опасные предметы он нес в отделение экспресс-доставки, чтобы в дальнейшем отправить в другую область.

Боеприпасы в обоих случаях изъято и направлено на экспертизу, а в отношении правонарушителей возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. За незаконное хранение опасных предметов мужчины могут попасть за решетку на срок до 7 лет.

Напомним, два тайника с оружием и боеприпасами обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции .

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