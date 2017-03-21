У Бахмуті поліцейські затримали двох громадян з боєприпасами

Сьогодні поліцейські, зупинивши біля автовокзалу 37-річного чоловіка, в сумці у нього виявили значний арсенал боєприпасів. 5 гранат Ф-1, 4 — РГД, 2 — РГН з запалами і 800 грамів тротилу житель Харківщини планував провезти собі додому звичайним автобусним рейсом. В цьому випадку вибух арсеналу не залишив би шансів на життя не тільки всім пасажирам транспорту, а й людям, які перебували б поруч на відстані до 100 метрів.

Також 20 хвилинами пізніше поліцейські, які забезпечують нагляд за дорожнім рухом, в складі групи швидкого реагування для перевірки зупинили перехожого з великою валізою. Правоохоронці запропонували 35-річному чоловікові оглянути його багаж і виявили в речах ретельно приховану гранату Ф-1, 120 патронів калібру 5,45 мм і магазин до автомата Калашникова. Чоловік пояснив, що небезпечні предмети він ніс в відділення експрес-доставки, щоб в подальшому відправити в іншу область.

Боєприпаси в обох випадках вилучено та направлено на експертизу, а відносно правопорушників порушено кримінальні провадження у ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання небезпечних предметів чоловіки можуть потрапити за грати на строк до 7 років.

Нагадаємо, дві схованки зі зброєю та боєприпасами виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.