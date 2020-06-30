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В многоквартирном доме в Киевской области обрушилась кровля

В многоквартирном доме в Киевской области обрушилась кровля

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Барышевском районе Киевской области обрушилась кровля в многоквартирном двухэтажном доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации.

"Чрезвычайная ситуация произошла пол часа назад в Барышевском районе. Обвалилась кровля дома села Садовое, Березанского ОТГ, по улице Гагарина 4. Это многоквартирный двухэтажный дом. В нем 2 подъезда по 6 квартир", - говорится в сообщении.

Сообщается, что кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. По предварительной информации, квартиры не пострадали. Но пока заблокирован проход к двум квартирам. По данным ГСЧС, в них на момент обвала никого не находилось.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают представители ГСЧС и Национальной полиции.

"Решаем вопрос временного отселения", - сообщает председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, он держит ситуацию под личным контролем.

"Уже с утра комиссия ТЭБ и ЧС Березанского горсовета определит размер ущерба и вопрос восстановления кровли", - сказал Володин.

По словам представителей местной власти, проблема с кровлей в этом доме не новая. По предварительной оценке ее замена будет стоить 500 тыс грн. Средства в бюджете на это заложены, но их можно перечислять только на счет конкретного дома, который должны обслуживать или Горкомунсервис, или специально созданное ОСМД.

"Впрочем, жители этого дома так и не успели решить, какого управляющего себе хотят. А без этого было невозможно разработать смету и утвердить ее на сессии горсовета. Теперь эти вопросы придется решать в экстренном порядке", - отмечается в сообщении.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

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