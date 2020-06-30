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У багатоквартирному будинку на Київщині обвалилася покрівля

У багатоквартирному будинку на Київщині обвалилася покрівля

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У Баришівському районі на Київщині обвалилася покрівля у багатоквартирному двоповерховому будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської облдержадміністрації.

“Надзвичайна ситуація сталася пів години тому у Баришівському районі. Обвалилася покрівля будинку села Садове, Березанської ОТГ, по вулиці Гагаріна 4. Це багатоквартирний двоповерховий будинок. В ньому 2 під’їзди по 6 квартир”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що покрівля впала в зоні сходинкового майданчика та дивом нікого не зачепила. За попередньою інформацією, квартири не постраждали. Але наразі заблокований прохід до двох квартир. За даними ДСНС, в них на момент обвалу нікого не перебувало.

Зазначається, що наразі на місці події працюють представники ДСНС та Національної поліції.

“Вирішуємо питання тимчасового відселення, — повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами він тримає ситуацію під особистим контролем.

“Вже з ранку комісія ТЕБ та НС Березанської міськради визначить розмір збитків та питання відновлення покрівлі”, — сказав Володін.

За словами представників місцевої влади, проблема з покрівлею в цьому будинку не нова. За попередньою оцінкою її заміна коштуватиме 500 тис грн. Кошти у бюджеті на це закладені, але їх можна перераховувати лише на рахунок конкретного будинку, який мають обслуговувати або Міськкомунсервіс, або спеціально створене ОСББ.

“Втім, мешканці цього будинку так і не встигли вирішити, якого управителя собі хочуть. А без цього було неможливо розробити кошторис та затвердити його на сесії міськради. Тепер ці питання доведеться розв’язувати в екстреному порядку”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів із 4 до 9 поверхів.

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