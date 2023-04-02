В Англии будут накладывать неограниченные штрафы за сброс сточных вод на компании по водоснабжению
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Компании по водоснабжению могут быть оштрафованы на неограниченные суммы за сброс сточных вод, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Министры хотят снять ограничение суммой 250 000 фунтов стерлингов на штрафы для фирм, которые сбрасывают сточные воды в реки и море.
Официальные данные показывают, что в среднем за последний год в воды Англии ежедневно попадало 825 сточных вод.
В ближайшие дни министры должны объявить о планах "заставить загрязнителей платить" — устранить все источники загрязнения, в частности пластик и химикаты, используемые в сельском хозяйстве.
Министр по охране окружающей среды Тереза Коффи заявила, что "будет следить за тем, чтобы деньги от более высоких штрафов и штрафов, которые взяты из прибыли компании по водоснабжению, а не от клиентов, направлялись непосредственно обратно в реки, озера и ручьи, где это необходимо".
Сейчас такие деньги поступают в Казначейство, но в планах деньги должны будут поступать в Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra), а также в Фонд восстановления водных ресурсов.
Дополнение
В настоящее время промышленным компаниям разрешается сбрасывать неочищенные сточные воды в реки в исключительных случаях - например, во время сильных дождей. Однако является незаконным слив сточных вод, в случае если погода сухая, или если отходы недостаточно очищены.