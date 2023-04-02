У Англії будуть накладати необмежені штрафи на водопостачальні компанії за скидання стічних вод
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Компанії з водопостачання можуть бути оштрафовані на необмежені суми за скидання стічних вод, передає УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Міністри хочуть зняти обмеження сумою 250 000 фунтів стерлінгів на штрафи для фірм, які скидають стічні води в річки та море.
Офіційні дані демонструють, що в середньому за останній рік у води Англії щодня потрапляло 825 стічних вод.
Найближчими днями міністри мають оголосити про плани "змусити забруднювачів платити" — усунути всі джерела забруднення, зокрема пластик та хімікати, які використовуються у сільському господарстві.
Міністр з охорони навколишнього середовища Тереза Коффі заявила, що "стежитиме за тим, щоб гроші від вищих штрафів і штрафів, які взяті з прибутку компанії з водопостачання, а не від клієнтів, прямували безпосередньо назад у річки, озера та струмки, де це необхідно".
Зараз такі гроші надходять до Казначейства, але в планах гроші повинні будуть надходити до Департаменту довкілля, продовольства та сільського господарства (Defra), а також до Фонду відновлення водних ресурсів.
Доповнення
Наразі промисловим компаніям дозволяється скидати неочищені стічні води до річок у виняткових випадках - наприклад, під час сильних дощів. Проте є незаконним злив стічних вод, у разі коли погода суха, або якщо відходи недостатньо очищені.