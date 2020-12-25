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В 2021 году людям будет легче: Зеленский планирует праздники

Киев • УНН

 • 41663 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что следующий год будет не таким тяжелым, как 2020-й, в частности для людей. Об этом глава государства заявил в интервью “Фокус”, передает УНН.

В 2021 году людям будет легче: Зеленский планирует праздники

“Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. По новому году, для начала нужно уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020-й, возможно, даже труднее. Все зависит, сколько вызовов. Для людей, считаю, будет легче. Идет символический год — год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться”, — сказал Зеленский.

По его словам, у украинской власти много идей по празднованию годовщины независимости Украины.

“Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину”, — отметил Президент.

Он также сделал оптимистичный прогноз относительно следующего года.

“Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Обидно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, хорошо, что они не боятся и психологически им легче. Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет”, — считает Зеленский.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для решения проблем на Донбассе и вопроса Крыма ему необходимо общаться с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет, а не только в Нормандском формате.

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