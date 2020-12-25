У 2021 році людям буде легше: Зеленський планує свята
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський вважає, що наступний рік буде не таким важким, як 2020-й, зокрема для людей. Про це глава держави заявив в інтерв’ю “Фокус”, передає УНН.
“Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше, жорсткіше. Щодо нового року, для початку треба уточнити, для кого він буде важким. Для мене він буде таким самим, як 2020-й, можливо, навіть важче. Все залежить, скільки буде викликів. Для людей, вважаю, буде легше. Йде символічний рік — рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися”, — сказав Зеленський.
За його словами, у української влади багато ідей щодо святкування річниці незалежності України.
“Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну”, — зазначив Президент.
Він також зробив оптимістичний прогноз щодо наступного року.
“Ми навчилися боротися з коронавірусом. Тому, думаю, людям буде легше. Прикро, що люди вже не так бояться і іноді не надягають маски. З іншого боку, чудово, що вони не бояться і психологічно їм легше. Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде”, — вважає Зеленський.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський вважає, що для вирішення проблем на Донбасі та питання Криму йому необхідно спілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним тет-а-тет, а не тільки в Нормандському форматі.