В 2020 году произойдет аномальное количество затмений: кому ждать перемен

"В 2020 году произойдет шесть затмений и это больше, чем обычно. Бояться затмений совершенно не нужно. Это красивое явление природы и очень полезное для периодической духовной работы над собой", - отметила астролог.

По ее словам, в период солнечных затмений можно и нужно планировать свои дела на ближайшие полгода-год, что даст гарантию их полной реализации. "Обращайте внимание на точное время солнечных затмений и в первый час после точной фазы составляйте свои долговременные бизнес планы", - посоветовала Осипенко.

Так, по ее словам, Новый год все жители Земли отмечают в коридоре затмений. 26 декабря 2019 года (в 7:18 по Киеву) произойдет кольцеобразное солнечное затмение, а 10 января произойдет полутеневое лунное затмение (21:21 по Киеву). В связи с этими космическими событиями к изменениям в течение года должны быть готовы люди, рожденные с 23 декабря по 13 января.

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Летом в период с 5 июня до 5 июля ожидается новый коридор из трех затмений, самым значимым и знаковым из которых будет солнечное затмение 21 июня, в день летнего солнцестояния. "Нужно иметь в виду, что любой период затмений достаточно сложный период для психологического состояния людей и, особенно тех, кто чувствителен к лунным ритмам. Если вы знаете об этом – не провоцируйте ссоры и конфликты и будьте добрым помощником для своей семьи и близких вам людей", - предупредила эксперт.

5 июня – полутеневое лунное затмение в 22:12 по Киеву. Оно даст возможность людям, рожденным с 3 по 9 июня и с 4 по 11 декабря, внести в свою жизнь необходимые перемены к лучшему.

21 июня в 9:41 по Киеву произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое, при условии хорошей погоды, смогут наблюдать и жители Украины. Затмения попадают в 1-й градус Рака. Люди, рожденные с 18 по 24 июня, а также с 20 по 26 сентября, с 19 по 25 декабря и с 18 по 24 марта смогут в течение года значительно изменить свою жизнь в желаемом для них направлении.

30 ноября в 11:30 по Киеву произойдет еще одно полутеневое лунное затмение, а 14 декабря в 18:13 по Киеву – полное солнечное затмение. Значимые перемены в течение 2021 года могут произойти у людей, родившихся с 12 по 18 декабря.

Напомним, все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.