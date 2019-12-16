У 2020 році відбудеться аномальна кількість затемнень: кому чекати змін

ukru
12:30 • 17583 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 108233 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 105720 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 122253 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 121844 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126263 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170959 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268393 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262180 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255312 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.7 м/с
27 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109065 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 59770 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 34515 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 73888 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 23829 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 108229 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 122251 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 121842 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109063 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 122109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 1800 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 2421 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 23829 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 59766 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105375 перегляди
Актуальне
У 2020 році відбудеться аномальна кількість затемнень: кому чекати змін

У 2020 році відбудеться аномальна кількість затемнень: кому чекати змін

Київ • УНН

 • 55614 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У прийдешньому 2020 році відбудеться цілих 6 затемнень, а це більше, ніж зазвичай. Про це повідомила доктор астропсихології і інтегративної психології, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.

"У 2020 році відбудеться шість затемнень і це більше, ніж зазвичай. Боятися затемнень зовсім не потрібно. Це гарне явище природи і дуже корисне для періодичної духовної роботи над собою", - зазначила астролог.

За її словами, в період сонячних затемнень можна і потрібно планувати свої справи на найближчі півроку-рік, що дасть гарантію їх повної реалізації. "Звертайте увагу на точний час сонячних затемнень і в першу годину після точної фази складайте свої довготривалі бізнес плани", - порадила Осипенко.

Так, за її словами, Новий рік всі жителі Землі відзначають в коридорі затемнень. 26 грудня 2019 року (у 7:18 за Києвом) відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, а 10 січня відбудеться напівтіньове місячне затемнення (21:21 по Києву). У зв'язку з цими космічними подіями до змін протягом року повинні бути готові люди, народжені з 23 грудня по 13 січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'єднання Юпітера з Сатурном та затемнення: найзнаменніші астрономічні події 2020 року

Влітку в період з 5 червня до 5 липня очікується новий коридор з трьох затемнень, найбільш значущим і знаковим з яких буде сонячне затемнення 21 червня, в день літнього сонцестояння. "Потрібно мати на увазі, що будь-який період затемнень досить складний період для психологічного стану людей і, особливо тих, хто чутливий до місячних ритмів. Якщо ви знаєте про це - не провокуйте сварки і конфлікти і будьте добрим помічником для своєї родини і близьких вам людей", - попередила експерт.

5 червня - напівтіньове місячне затемнення о 22:12 за Києвом. Воно дасть можливість людям, народженим з 3 по 9 червня та з 4 по 11 грудня, внести в своє життя необхідні зміни на краще.

21 червня о 9:41 за Києвом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, яке, за умови гарної погоди, зможуть спостерігати і жителі України. Затемнення потрапляють в 1-й градус Рака. Люди, народжені з 18 по 24 червня, а також з 20 по 26 вересня, з 19 по 25 грудня і з 18 по 24 березня зможуть протягом року значно змінити своє життя в бажаному для них напрямі.

30 квітня об 11:30 за Києвом відбудеться ще одне напівтіньове місячне затемнення, а 14 грудня о 18:13 за Києвом - повне сонячне затемнення. Значні зміни протягом 2021 року можуть відбутися у людей, що народилися з 12 по 18 грудня.

Нагадаємо, всі важливі справи року, що минає слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.30
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,231.30
S&P 500
$5,637.28
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,020.99
Ethereum
$1,954.71