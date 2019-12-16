У 2020 році відбудеться аномальна кількість затемнень: кому чекати змін

"У 2020 році відбудеться шість затемнень і це більше, ніж зазвичай. Боятися затемнень зовсім не потрібно. Це гарне явище природи і дуже корисне для періодичної духовної роботи над собою", - зазначила астролог.

За її словами, в період сонячних затемнень можна і потрібно планувати свої справи на найближчі півроку-рік, що дасть гарантію їх повної реалізації. "Звертайте увагу на точний час сонячних затемнень і в першу годину після точної фази складайте свої довготривалі бізнес плани", - порадила Осипенко.

Так, за її словами, Новий рік всі жителі Землі відзначають в коридорі затемнень. 26 грудня 2019 року (у 7:18 за Києвом) відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, а 10 січня відбудеться напівтіньове місячне затемнення (21:21 по Києву). У зв'язку з цими космічними подіями до змін протягом року повинні бути готові люди, народжені з 23 грудня по 13 січня.

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Влітку в період з 5 червня до 5 липня очікується новий коридор з трьох затемнень, найбільш значущим і знаковим з яких буде сонячне затемнення 21 червня, в день літнього сонцестояння. "Потрібно мати на увазі, що будь-який період затемнень досить складний період для психологічного стану людей і, особливо тих, хто чутливий до місячних ритмів. Якщо ви знаєте про це - не провокуйте сварки і конфлікти і будьте добрим помічником для своєї родини і близьких вам людей", - попередила експерт.

5 червня - напівтіньове місячне затемнення о 22:12 за Києвом. Воно дасть можливість людям, народженим з 3 по 9 червня та з 4 по 11 грудня, внести в своє життя необхідні зміни на краще.

21 червня о 9:41 за Києвом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, яке, за умови гарної погоди, зможуть спостерігати і жителі України. Затемнення потрапляють в 1-й градус Рака. Люди, народжені з 18 по 24 червня, а також з 20 по 26 вересня, з 19 по 25 грудня і з 18 по 24 березня зможуть протягом року значно змінити своє життя в бажаному для них напрямі.

30 квітня об 11:30 за Києвом відбудеться ще одне напівтіньове місячне затемнення, а 14 грудня о 18:13 за Києвом - повне сонячне затемнення. Значні зміни протягом 2021 року можуть відбутися у людей, що народилися з 12 по 18 грудня.

Нагадаємо, всі важливі справи року, що минає слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.