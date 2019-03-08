В 2019 году в Зимбабве более 7 млн человек будут страдать от нехватки продуктов

"Из-за неурожая, вызванного засухой, в этом году в Зимбабве более 7 млн человек, а это более 40% населения страны, будут страдать от продовольственного дефицита", - говорится в сообщении.

По словам постоянного секретаря, согласно статистическим данным в этом году примерно 4500000 человек в сельских районах и примерно 3 млн человек в городах будут чувствовать продовольственный дефицит и нуждаться в помощи. Это самый высокий показатель за последние годы.



"Джудис Катира отметила, что в этом году урожай кукурузы в стране составит примерно лишь 900 тыс. тонн, что будет на половину меньше по сравнению с 2018 годом, когда было собрано 1700000 тонн", - отмечается в сообщении.



Напомним, в феврале 2019 года, количество погибших в результате затопления двух шахт по добыче золота в провинции Западный Машоналенд в Зимбабве превысило 60 человек.