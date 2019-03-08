У 2019 році в Зімбабве понад 7 млн людей страждатимуть від нестачі продуктів

"Через неврожай, викликаний засухою, в цьому році в Зімбабве понад 7 млн осіб, а це понад 40% населення країни, будуть страждати від продовольчого дефіциту", - йдеться в повідомленні.

За словами постійного секретаря, згідно зі статистичними даними в цьому році приблизно 4,5 млн осіб в сільських районах і приблизно 3 млн осіб в містах будуть відчувати продовольчий дефіцит та потребувати допомоги. Це найвищий показник за останні роки.



"Джудіс Катіра зазначила, що в цьому році урожай кукурудзи в країні складе приблизно лише 900 тис. тонн, що буде на половину менше в порівнянні з 2018 роком, коли було зібрано 1,7 млн тонн", - зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, у лютому 2019 року, кількість загиблих в результаті затоплення двох шахт з видобутку золота в провінції Західний Машоналенд в Зімбабве перевищила 60 осіб.