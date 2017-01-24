В 2017 году WOG инвестирует в открытие WOG CAFE 50 млн. грн

По его словам, для "раскрутки" каждого нового объекта - кафе - нужно от 3 месяцев до полутора лет в зависимости от площади заведения.

"Согласно нашим бизнес-планом, каждый объект WOG CAFE должен пройти определенный период« раскрутки ». Например, "раскрутка" маленького объекта площадью 15-20 кв. м составляет не более 3 месяцев. Объект площадью 40-50 кв. м требует полгода на "раскрутку". Большой объект, такой как на Большой Васильковской, площадью 180 кв. м, через год еще не вышел на максимальный объем. Мы думали, 9 месяцев будет достаточно, но сейчас стало понятно, что нужно не менее 1,5 года ", - отметил он.

К концу 2016 года компания уже управляла 20 кафе WOG CAFE.

По словам директора розничных продаж, окупаемость одного заведения составляет не менее пяти лет, и примерно такой же срок заложен в бизнес-плане WOG CAFE. Он подчеркнул, что успешность того или иного заведения также зависит от сезона. Объекты, расположенные в ТРЦ, демонстрируют лучшие показатели осенью и весной, тогда как зимой более успешны уличные городские объекты.

Напомним, как сообщал УНН, компания WOG стала крупнейшим розничным продавцом кофе в Украине .