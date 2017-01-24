У 2017 році WOG інвестує у відкриття WOG CAFE 50 млн грн

За його словами, для “розкрутки” кожного нового об’єкту - кафе - потрібно від 3 місяців до півтора року в залежності від площі закладу.

“Згідно з нашим бізнес-планом, кожен об’єкт WOG CAFE повинен пройти певний період ”розкрутки”. Наприклад, ”розкрутка” маленького об’єкту площею 15-20 кв. м становить не більше 3 місяців. Об’єкт площею 40-50 кв. м вимагає півроку на ”розкрутку”. Великий об’єкт, такий як на Великій Васильківській, площею 180 кв. м, через рік ще не вийшов на максимальний обсяг. Ми думали, 9 місяців буде достатньо, але зараз стало зрозуміло, що потрібно не менше ніж 1,5 року”, - зазначив він.

На кінець 2016 рокуо компанія вже управляла 20 кав’ярнями WOG CAFE.

За словами директора роздрібних продажів, окупність одного закладу становить не менше п’яти років, і приблизно такий же термін закладений в бізнес-плані WOG CAFE. Він підкреслив, що успішність того чи іншого закладу також залежить від сезону. Об’єкти, розташовані в ТРЦ, демонструють кращі показники восени і навесні, тоді як взимку більш успішними є вуличні міські об’єкти.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, компанія WOG стала найбільшим роздрібним продавцем кави в Україні.