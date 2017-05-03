В 2016 году чистый доход “Киевгорстроя” вырос на 42%

Основное внимание в своем отчете Глава правления “Киевгорстроя” уделил финансовым показателям компании. Он отметил, что в 2016 году активы Компании составили 6,2 млрд грн, основные средства увеличились на 28% или 79,6 млн грн по сравнению с 2015 годом и составили 368,4 млн грн.

По словам президента “Киевгорстроя”, чистый доход компании за 2016 вырос на 42% по сравнению с 2015 годом и составил 2,9 млрд грн. Чистая прибыль составила 99,9 млн. грн., что на 10% больше аналогичного показателя 2015 года (90,96 млн грн). В течение 2016 Компанией уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму более 80,0 млн грн, начислено и выплачено дивидендов акционерам в сумме 31,8 млн грн, что составило 35% от чистой прибыли полученной в 2015 году.

Игорь Кушнир подчеркнул, что за период 2016 года дебиторская задолженность сократилась по сравнению с 2015 годом более чем в два раза и составила 97,9 млн грн.

Деятельность “Киевгорстроя” была отмечена наградами, среди них — признание Компании Лидером строительной отрасли-2016 года, завоеванное первое место в рейтинге строительных компаний Киева, и признание лидером рейтинга качества управления корпоративной репутацией.

“Это все говорит о том, что положительные результаты работы компании действительно видно. Также хотел бы подчеркнуть, что один из принципов нашей компании — социальное партнерство. Благотворительные проекты, которыми занимается коллектив, близкие сердцам наших сотрудников, а это и мотивация к работе, и гордость за то, что имеешь отношение к милосердию, и просто традиции крупной строительной компании. Это и более 30-летняя опека детдомом “Малятко”, и сотрудничество по охране здоровья наших работников с многопрофильной клиникой “Медбуд”, — сообщил Игорь Кушнир.

Рассказал глава Холдинговой компании и об основных задачах развития Компании на 2017 год. Это обеспечение выполнения пусковой программы строительства жилья на 2017 год и задельной программы строительства жилья на 2018 год с поэтапным увеличением объемов жилищного строительства, и продолжение работы по внедрению новых механизмов привлечения инвестиций.

По мнению Игоря Кушнира, выполнение всех этих мероприятий приведет к росту основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Компании и к увеличению суммы выплат дивидендов акционерам компании.