У 2016 році чистий дохід “Київміськбуду” виріс на 42%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Чистий дохід ПАТ “ХК “Київміськбуд” за 2016 виріс на 42% в порівнянні з 2015 роком і склав 2,9 млрд грн. Про це під час зборів акціонерів повідомив Глава правління “Київміськбуду” Ігор Кушнір, пише УНН.
Основну увагу у своєму звіті Голова правління “Київміськбуду” приділив фінансовим показникам компанії. Він зазначив, що у 2016 році активи Компанії склали 6,2 млрд грн, основні засоби збільшилися на 28% або 79,6 млн грн в порівнянні з 2015 роком і склали 368,4 млн грн.
За словами президента “Київміськбуду”, чистий дохід Компанії за 2016 рік зріс на 42% в порівнянні з 2015 роком і склав 2,9 млрд грн. Чистий прибуток склав 99,9 млн грн., що на 10% більше за аналогічний показник 2015 року (90,96 млн грн).
Протягом 2016 року Компанією сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму понад 80,0 млн грн, нараховано та виплачено дивідендів акціонерам у сумі 31,8 млн грн, що склало 35% від чистого прибутку отриманої в 2015 році.
Ігор Кушнір підкреслив, що за період 2016 року дебіторська заборгованість скоротилася в порівнянні з 2015 роком більш ніж в два рази і склала 97,9 млн грн.
Діяльність “Київміськбуду” була відзначена нагородами, серед них — визнання Компанії Лідером будівельної галузі-2016 року, завойоване перше місце в рейтингу будівельних компаній Києва, та визнання лідером рейтингу якості управління корпоративною репутацією.
“Це все говорить про те, що позитивні результати роботи компанії дійсно видно. Також хотів би підкреслити, що один із принципів нашої компанії — соціальне партнерство. Благодійні проекти, якими займається колектив, близькі серцям наших співробітників, а це і мотивація до роботи, і гордість за те, що маєш відношення до милосердя, і просто традиції великої будівельної компанії. Це і понад 30-річна опіка дитбудинком “Малятко”, і співпраця по охороні здоров’я наших працівників із багатопрофільною клінікою “Медбуд”, — розповів Ігор Кушнір.
Розповів очільник Холдингової компанії і про основні завдання розвитку Компанії на 2017 рік. Це забезпечення виконання пускової програми будівництва житла на 2017 рік і задільної програми будівництва житла на 2018 рік із поетапним збільшенням обсягів житлового будівництва, та продовження роботи по впровадженню нових механізмів залучення інвестицій. На думку Ігоря Кушніра, виконання всіх цих заходів призведе до зростання основних показників фінансово-господарської діяльності Компанії та до збільшення суми виплат дивідендів акціонерам компанії.