Twitter временно отключил аккаунт Трампа

“Ранее сегодня учетную запись @realdonaldtrump было нечаянно отключено из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аккаунт был отключен на 11 минут и с тех пор восстановлен.

“Мы продолжаем расследование и принимаем меры, чтобы это не повторилось”, — добавили в Twitter.

Как сообщал УНН, любимая фраза Трампа стала “словом года” .