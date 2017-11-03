Twitter временно отключил аккаунт Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был “нечаянно отключен” и не работал 11 минут. Об этом говорится в заявлении социальной сети, передает УНН.
“Ранее сегодня учетную запись @realdonaldtrump было нечаянно отключено из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что аккаунт был отключен на 11 минут и с тех пор восстановлен.
“Мы продолжаем расследование и принимаем меры, чтобы это не повторилось”, — добавили в Twitter.
Как сообщал УНН, любимая фраза Трампа стала “словом года” .