Twitter тимчасово відключив акаунт Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Акаунт президента США Дональда Трампа в Twitter був “ненавмисно відключений” і не працював 11 хвилин. Про йдеться в заяві соціальної мережі, передає УНН.
“Раніше сьогодні обліковий запис @realdonaldtrump був ненавмисно відключений через людську помилку співробітника Twitter”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що акаунт був відключений на 11 хвилин і з тих пір відновлений.
“Ми продовжуємо розслідування і вживаємо заходів, щоб це не повторилося”, — додали в Twitter.
Як повідомляв УНН, улюблена фраза Трампа стала “словом року”.