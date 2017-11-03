Twitter тимчасово відключив акаунт Трампа

“Раніше сьогодні обліковий запис @realdonaldtrump був ненавмисно відключений через людську помилку співробітника Twitter”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що акаунт був відключений на 11 хвилин і з тих пір відновлений.

“Ми продовжуємо розслідування і вживаємо заходів, щоб це не повторилося”, — додали в Twitter.

Як повідомляв УНН, улюблена фраза Трампа стала “словом року”.