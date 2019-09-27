Туск упомянул об Украине: нужно защищать слабых от безжалостных

Как отметил Туск, верховенство права должно быть выше любой власти.

“Чтобы защитить верховенство права, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти ... Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной”, — заявил Туск.

“Природная среда человека, нуждается в защите, — это не только океаны, воздух и леса. Это тоже правда в общественной жизни, свобода, верховенство закона и международной солидарности”, — отметил он.

Напомним, власти США намерены помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.