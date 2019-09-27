Туск згадав про Україну: потрібно захищати слабких від безжальних
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск закликав міжнародну спільноту солідаризуватись з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на прессцентр Європейської ради.
Як зазначив Туск, верховенство права повинно бути вище будь-якої влади.
“Щоб захистити верховенство права, ви дійсно повинні визнати, що закон повинен бути вище влади... Якщо ви хочете слідувати принципам міжнародної солідарності, ви завжди повинні допомагати слабким, якщо на них нападають сильні і безжальні. Як, наприклад, у випадку з Україною”, — заявив Туск.
“Природне середовище людини, яка потребує захисту, — це не тільки океани, повітря і лісу. Це також правда в суспільному житті, свобода, верховенство закону і міжнародної солідарності”, — зазначив він.
Нагадаємо, влада США має намір допомагати українському президенту Володимиру Зеленському в боротьбі з корупцією.