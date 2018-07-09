Туск призвал Украину и Польшу найти новый подход в отношениях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Только солидарность между Украиной и Польшей может спасти страны в будущем от повторения трагической истории. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск во время совместного заявления после саммита Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
“Еще один личный комментарий. Независимость Украины и безопасность Польши и всего региона зависит огромным образом от отношений между Киевом и Варшавой. Недавняя напряженность показывает, что не все лекции по истории изучены”, — заявил глава Евросовета, говоря на чистом украинском.
По его словам, только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти в будущем от повторения трагической истории.
“Я призываю власти обеих стран к новому подходу к вопросу наших отношений и позитивному мышлению. К конфликту между нами могут стремиться только наши противники”, — сказал Туск.
Эти же слова во время выступления он повторил позже на польском языке.
Как сообщал УНН, 9 июля в Брюсселе начался саммит Украина-ЕС.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Польша должна демонстрировать солидарность с Украиной на саммите ЕС.