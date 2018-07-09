Туск закликав Україну і Польщу знайти новий підхід у відносинах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Тільки солідарність між Україною та Польщею може врятувати країни у майбутньому від повторення трагічної історії. Про це заявив глава Європейської ради Дональд Туск під час спільної заяви після саміту Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
“Ще один особистий коментар. Незалежність України та безпека Польщі і всього регіону залежить величезним чином від відносин між Києвом та Варшавою. Нещодавня напруженість показує, що не всі лекції з історії вивчені”, — заявив глава Євроради, говорячи чистою українською.
За його словами, лише повна солідарність між Україною та Польщею може врятувати у майбутньому від повторення трагічної історії.
“Я закликаю владу обох країн до нового підходу до питання наших відносин і позитивного мислення. Конфлікту між нами можуть прагнути лише наші супротивники”, — сказав Туск.
Ці самі слова під час виступу він повторив пізніше польською мовою.
Як повідомляв УНН, 9 липня в Брюсселі розпочався саміт Україна-ЄС.
Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що Польща має демонструвати солідарність з Україною на саміті ЄС.