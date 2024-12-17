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Туск отправился во Львов, где встретился с Зеленским - канцелярия польского премьера

Туск отправился во Львов, где встретился с Зеленским - канцелярия польского премьера

Киев  •  УНН

 • 3073 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл во Львов для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправился во Львов, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в канцелярии польского премьер-министра, пишет УНН.

Детали

"Премьер-министр Дональд Туск отправился во Львов, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщили в канцелярии Туска в X.

При этом мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что "Президент Украины и Премьер-министр Польши сегодня во Львове". "Владимир Зеленский начал свой визит с чествования памяти Защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. Дональд Туск осмотрел дома, разрушенные во время российской атаки в сентябре этого года", - написал Садовый в соцсетях.

Также, по его словам, во Львове состоялось итоговое заседание Конгресса местных и региональных властей и несколько международных встреч. "Ожидаем результатов", - указал мэр города.

Зеленский сегодня встретится с Туском: о чем будут говорить17 дек. 2024, 12:29 • 8422 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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