Туск отправился во Львов, где встретился с Зеленским - канцелярия польского премьера

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправился во Львов, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в канцелярии польского премьер-министра, пишет УНН.

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"Премьер-министр Дональд Туск отправился во Львов, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщили в канцелярии Туска в X.

При этом мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что "Президент Украины и Премьер-министр Польши сегодня во Львове". "Владимир Зеленский начал свой визит с чествования памяти Защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. Дональд Туск осмотрел дома, разрушенные во время российской атаки в сентябре этого года", - написал Садовый в соцсетях.

Также, по его словам, во Львове состоялось итоговое заседание Конгресса местных и региональных властей и несколько международных встреч. "Ожидаем результатов", - указал мэр города.

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