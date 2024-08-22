Туск: Индия может сыграть важную роль в установлении мира в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Индия может сыграть важную роль в мирных переговорах для установления мира в Украине. Об этом он заявил 22 августа после встречи с индийским коллегой Нарендрой Моди, сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Я очень рад, что премьер-министр подтвердил свою личную готовность участвовать в справедливом и быстром прекращении войны. Мы оба убеждены, что Индия может играть здесь очень важную и позитивную роль. Эта декларация особенно важна потому, что через несколько часов премьер-министр посетит Киев. Что касается этого визита, то мы все убеждены, что он может иметь и исторический характер - заявил Туск.

В свою очередь Моди заявил, что ситуация в Украине вызывает серьезное беспокойство, и Индия дипломатическим способом будет способствовать окончанию войны.

"Мы глубоко верим в то, что нет такой проблемы или конфликта, который удастся решить на поле битвы. Невинные люди теряют жизни, и это является вызовом для всего человечества. Поэтому поддерживаем диалог и дипломатические усилия по возвращению мира и стабильности как можно быстрее. Индия готова сотрудничать с другими дружественными странами с целью засвидетельствования наибольшей поддержки", - указал Моди.



Напомним

23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится первый в истории официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди. Запланированы переговоры с Президентом Зеленским и подписание двусторонних документов.

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