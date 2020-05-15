Туристическому сезону быть: эксперт рассказал, какие страны готовы летом принимать туристов

“Туристический сезон в этом году будет. И, возможно, он даже начнется раньше, чем мы ожидаем. Многие страны готовы принимать, готовы открывать границу. Пока что есть ряд стран, которые говорят про 1 июля. Но перед этим они планируют отработать туристические протоколы новые, поселения и проживания в отелях на внутренних туристах, то есть, на своих гражданах. Я допускаю даже, что они могут раньше начать и успешно реализовать. Сейчас очень активно волна пошла в этом направлении, очень оптимистично. И к этой волне даже подключились наши министерства, которые сообщили, что Египет, Турция и Грузия будут первыми странами, которые нас примут”, - сказал Антон Рудич.

Он отметил, что вчера Мининфраструктуры сообщило, и глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что летний сезон будет, и они внимательно следят за странами, куда можно полететь.

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“Как только там будет возможность - планируют начать, чартерное, по крайней мере, сообщение. Так что в этом смысле практически наверняка сезон будет. Какие страны будут - ну, Турция и Египет, я знаю, более выгодные для нас страны. Есть несколько европейских стран, которые не сильно пострадали от коронавируса и готовы принимать, в первую очередь - Греция, Кипр - очень хотят и Балканские страны тоже - Хорватия и Черногория - совсем не против”, - добавил Антон Рудич.

Он отметил что в случае, если туриста застанет новая вспышка COVID-19 в другой стране, и аэропорты будут закрыты - волноваться не стоит.

“Уже было такое. Прошли. Вывозят. Будут вывозить, и, наверное, в этот раз более организованно, более спокойно. Уже налажены места для обсервации, определения заболевших, так что я думаю, что просто так люди не останутся в чужой стране”, - добавил Антон Рудич.

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Он отметил, что в новом туристическом протоколе должны быть прописаны новые правила проживания в отелях, перелетов, и их будут отрабатывать до открытия. Эти протоколы должны учитывать интересы и бизнеса, и туристов, чтобы цены не были заоблачными. Так, авиакомпании отказались летать с пустым средним местом в самолете, мотивируя это невыгодностью.

“Будут какие-то другие правила. Правила проверки. В аэропортах, скорее всего, какие-то тестирования будут. В крайнем случае - просто температурный скрининг. Может быть еще тестирование на коронавирус, но это должно быть быстро и точно. Каких-то новых правил пока нет, но они будут. Но я надеюсь, что это не будут заоблачные цены или справки очень дорогие, где надо сдавать тест на коронавирус, который очень дорогой, что-то в этом роде. Пока этого нет, но какие-то правила выработают”, - добавил Антон Рудич.

По его словам, на данный момент, если турпоездка отменится - деньги останутся на депозите у туроператора и авиакомпании, и ими можно будет воспользоваться в будущем. Будет ли так в дальнейшем, если поездку отменят из-за новой вспышки COVID-19 - этот вопрос нужно задавать туроператору или тем, кто отменил рейс.

“Какой-то риск есть. Может не состояться тур, либо авиаперелет. Такое возможно. Возможно даже, риск несколько выше, чем был раньше”, - сказал Антон Рудич.

Напомним, 27 марта Украина закрыла государственную границу и остановила все пассажирские перевозки из-за пандемии COVID-19.

При этом, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не запрещает украинцам выезжать за границу.



