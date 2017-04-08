Туристический автобус перевернулся в Китае, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Три человека погибли, множество людей получили ранения в результате ДТП в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
ДТП произошло в 8:30 утра по местному времени.
Туристический автобус с 35 людьми в салоне съехал с дороги и перевернулся в городе Шахэ. Два пассажира погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице.
Водитель автобуса был задержан полицией.
Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
Напомним, в Швеции в ДТП попал автобус с несколькими десятками школьников.