Туристический автобус перевернулся в Китае, есть погибшие

ДТП произошло в 8:30 утра по местному времени.

Туристический автобус с 35 людьми в салоне съехал с дороги и перевернулся в городе Шахэ. Два пассажира погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице.

Водитель автобуса был задержан полицией.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

Напомним, в Швеции в ДТП попал автобус с несколькими десятками школьников.