Туристичний автобус перекинувся у Китаї, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Три людини загинули, безліч людей отримали поранення в результаті ДТП в провінції Хебей на півночі Китаю. Про це повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на Xinhua.
ДТП сталася о 8:30 ранку за місцевим часом.
Туристичний автобус з 35 людьми в салоні з'їхав з дороги і перекинувся в місті Шахе. Два пасажири загинули на місці події, ще один помер в лікарні.
Водій автобуса був затриманий поліцією.
Розслідування обставин ДТП триває.
Нагадаємо, у Швеції в ДТП потрапив автобус з декількома десятками школярів.