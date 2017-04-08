Туристичний автобус перекинувся у Китаї, є загиблі

ДТП сталася о 8:30 ранку за місцевим часом.

Туристичний автобус з 35 людьми в салоні з'їхав з дороги і перекинувся в місті Шахе. Два пасажири загинули на місці події, ще один помер в лікарні.

Водій автобуса був затриманий поліцією.

Розслідування обставин ДТП триває.

Нагадаємо, у Швеції в ДТП потрапив автобус з декількома десятками школярів.