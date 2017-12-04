Турецкий самолет совершил вынужденную посадку из-за названия Wi-Fi "Bomb on Board"

В Turkish Airlines сообщили, что после посадки была проведена проверка самолета и всех 100 пассажиров.

После этого авиалайнер продолжил прерванный полет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе совершил экстренную посадку самолет, следовавший из России в Турцию

Однако удалось найти владельца устройства с подозрительным названием Wi-Fi в авиакомпании не уточнили.