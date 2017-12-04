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Турецкий самолет совершил вынужденную посадку из-за названия Wi-Fi "Bomb on Board"

Турецкий самолет совершил вынужденную посадку из-за названия Wi-Fi "Bomb on Board"

Киев • УНН

 • 8274 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Самолет Turkish Airlines, летевший из Найроби в Стамбул совершил вынужденную посадку в столице Судана Хартуме после того, как на борту обнаружили Wi-Fi сеть под названием "Bomb on Board" (бомба на борту), передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Turkish Airlines сообщили, что после посадки была проведена проверка самолета и всех 100 пассажиров.

После этого авиалайнер продолжил прерванный полет.

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Однако удалось найти владельца устройства с подозрительным названием Wi-Fi в авиакомпании не уточнили.

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