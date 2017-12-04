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Турецький літак здійснив вимушену посадку через назву Wi-Fi "Bomb on Board"

Турецький літак здійснив вимушену посадку через назву Wi-Fi "Bomb on Board"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Літак Turkish Airlines, що летів з Найробі в Стамбул здійснив вимушену посадку в столиці Судану Хартумі після того, як на борту виявили Wi-Fi мережу під назвою "Bomb on Board" (бомба на борту), передає УНН з посиланням на Reuters.

В Turkish Airlines повідомили, що після посадки була проведена перевірка літака і всіх 100 пасажирів.

Після цього авіалайнер продовжив перерваний політ.

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Проте чи вдалося знайти власника пристрою з підозрілою назвою Wi-Fi в авіакомпанії не уточнили.

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