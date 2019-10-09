Турецкие войска вошли на территорию Сирии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Турция начала переброску войск на территорию Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое источник, пожелавший остаться неназванным, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.
Задача турецких военных — заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы, сказал собеседник агентства, не став раскрывать другие детали.
“Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы”, — приводит агентство слова источника.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что “в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции”.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 6 октября объявил о подготовке военной операции на северо-востоке Сирии. Она направлена против курдских отрядов народной самообороны, которые Анкара относит к террористическим группировкам. Курдские вооруженные формирования — союзники США. Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что американские военные покинут Сирию, однако затем предостерег Турцию от использования силы против курдов.