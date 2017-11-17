Турчинов заявил, что не влиял на избрание директора ГБР

"Учитывая распространение в некоторых СМИ информации о якобы влияния Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова на назначение руководства Государственного бюро расследований, отмечаем, что эти манипуляции, не подтвержденные никакими фактами, имеющими целью дискредитацию и унижение государственного органа, который должен стать главным инструментом государства в борьбе с преступностью", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что секретарь СНБО Украины никогда и никоим образом не влиял на решение комиссии, которая выбирала руководство ГБР, и даже не знаком с подавляющим большинством ее членов.

"О претендентах на руководящие должности в ГБР, то Александр Турчинов со времен работы в СБУ знаком только с Главным военным прокурором Анатолием Матиос. Что касается других кандидатов, секретарь СНБО Украины не имеет достаточной информации о них, чтобы давать оценки или рекомендации", - отметили в пресс-службе.

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Кроме того, в ведомстве добавили, что секретарь СНБО Украины считает важным реформирования правоохранительной системы, создания и становления ГБР как профессионального и независимого института. Давать же оценку руководителям новой структуры возможно только исключительно по результатам их работы.

Напомним, Романа Трубу, 17 ноября, был избран директором Государственного бюро расследований.