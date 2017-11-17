Турчинов заявив, що не впливав на обрання директора ДБР

“Зважаючи на поширення в деяких ЗМІ інформації щодо нібито впливу Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова на призначення керівництва Державного бюро розслідувань, зазначаємо, що ці маніпуляції, не підтверджені жодними фактами, мають на меті дискредитацію та приниження новоствореного державного органу, який повинен стати головним інструментом держави в боротьбі зі злочинністю”, — йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголосили, що секретар РНБО України ніколи і жодним чином не впливав на рішення комісії, яка обирала керівництво ДБР, і навіть не знайомий з переважною більшістю її членів.

“Щодо претендентів на керівні посади у ДБР, то Олександр Турчинов з часів роботи в СБУ знайомий лише з Головним воєнним прокурором Анатолієм Матіосом. Щодо інших кандидатів, секретар РНБО України не має достатньої інформації про них, аби давати оцінки або рекомендації”, — зазначили у прес-службі.

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Крім того, у відомстві додали, що секретар РНБО України вважає важливим реформування правоохоронної системи, створення і становлення ДБР як професійного і незалежного інституту. Давати ж оцінку керівникам нової структури можливо лише винятково за результатами їх роботи.

Нагадаємо, Романа Трубу, 17 листопада, було обрано директором Державного бюро розслідувань.