Турчинов открестился от подготовки политических кампаний к выборам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что не участвует в избирательных кампаниях и не возглавляет политических штабов кандидатов в президенты на следующих выборах в Украине. Об этом глава СНБО написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
“В последнее время появилось очень много фейковой информации о моей политической деятельности. По версии одних журналистов я возглавляю избирательный штаб одного или сразу 2-х кандидатов в президенты, по версии других — я „отчаливаю“ от президента”, по версии третьих — присоединился к влиятельным политсилам“, — отметил он.
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Турчинов призвал “всех, кто называет себя журналистами”, не писать фейковых новостей.
“Всех заинтересованных информирую — я не занимаюсь политической деятельностью, не беру участия в избирательных кампаниях, не возглавляю политических штабов ”не отчаливал“ и никуда ”не причаливал“. Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства в должности Секретаря СНБО”, - отметил Турчинов.