Турчинов відхрестився від підготовки політичних кампаній до виборів

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що не бере участь у виборчих кампаніях та не очолює політичних штабів кандидатів у президенти на наступних виборах в Україні. Про це глава РНБО написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Останнім часом з’явилось дуже багато фейкової інформації щодо моєї політичної діяльності. За версією одних журналістів я очолюю виборчий штаб одного чи одразу 2-х кандидатів в президенти, за версією інших — я "відчалюю“ від президента”, за версією третіх — приєднався до впливових політсил“, — зазначив він.

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Турчинов закликав “всіх, хто називає себе журналістами”, не продукувати фейкових новин.

“Всіх зацікавлених інформую — я не займаюсь політичною діяльністю, не беру участь у виборчих кампаніях, не очолюю політичних штабів, "не відчалював“ і нікуди "не причалював“. Продовжую займатись питаннями безпеки і оборони нашої держави на посаді Секретаря РНБО”, — зазначив Турчинов.

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