Турчинов: эшелонированная система теробороны является защитой от масштабного вторжения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Многоешелонна система территориальной обороны, которая создается в Украине, является залогом и фундаментом защиты нашей страны в условиях масштабного военного конфликта. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где произошли военные учения по территориальной обороне "Северная крепость-2018", сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.
"На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись "Защитим свой дом, защитим Украину" - этот лозунг отражает сущность концепции территориальной обороны, которую сегодня строит Министерство обороны и Генеральный штаб Украины", - сказал Турчинов, добавив, что содержание этого лозунга должно стать задачей для всех подразделений и частей территориальной обороны страны.
По словам Турчинова, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.
"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразования каждого района, каждого города в неприступную крепость", - подчеркнул он.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что сегодня во время учений, состоявшихся на полигоне Гончаровском в Черниговской области, ветераны АТО и молодые резервисты бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм.
"Убежден, что в боевых условиях они будут действовать не менее эффективно", - отметил Турчинов.
Он также отметил, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для наших Вооруженных Сил, Национальной гвардии и пограничных войск.
"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - заявил Турчинов.
Он также добавил, что в системе территориальной обороны могут себя реализовать как ветераны АТО, так и молодежь призывного возраста, "что является важной составляющей патриотического воспитания".
Секретарь СНБО Украины также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект Закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в парламент.
Как сообщал УНН, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что закон "О национальной безопасности и обороне" приближает Украину к НАТО.