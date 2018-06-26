Турчинов: ешелонована система тероборони є захистом від масштабного вторгнення

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Багатоешелонна система територіальної оборони, яка створюється в Україні, є запорукою і фундаментом захисту нашої країни в умовах масштабного військового конфлікту. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на полігоні Гончарівське, де відбулися військові навчання з територіальної оборони "Північна фортеця-2018", повідомляє прес-служба РНБО, передає УНН.

"На шевронах бійців територіальної оборони є напис "Захистимо свій дім, захистимо Україну" - це гасло відбиває сутність концепції територіальної оборони, яку сьогодні розбудовує Міністерство оборони і Генеральний штаб України", - сказав Турчинов, додавши, що зміст цього гасла має стати завданням для всіх підрозділів і частин територіальної оборони країни.

За словами Турчинова, в кожній області за проектом Генштабу створюються бригади територіальної оборони і окремі резервні підрозділи Нацгвардії і прикордонників.

"Розбудова системи територіальної оборони повинна забезпечити в умовах особливого періоду перетворення кожного району, кожного міста на неприступну фортецю", - наголосив він.

Секретар РНБО України підкреслив, що сьогодні під час навчань, що відбулися на полігоні Гончарівське в Чернігівській області, ветерани АТО і молоді резервісти пліч-о-пліч продемонстрували свої військові навички та професіоналізм.

"Переконаний, що в бойових умовах вони діятимуть не менш ефективно", - зазначив Турчинов.

Він також зауважив, що розбудова системи територіальної оборони дозволяє підготувати багатотисячний додатковий резерв для наших Збройних Сил, Національної гвардії та прикордонних військ.

"В результаті ми маємо отримати додаткову потужну півмільйонну армію, здатну надійно захистити Україну від будь-якого агресора", - заявив Турчинов.

Він також додав, що в системі територіальної оборони можуть себе реалізувати як ветерани АТО, так і молодь призивного віку, "що є важливою складовою патріотичного виховання".

Секретар РНБО України також зазначив, що Міністерство оборони та Генеральний штаб готують проект Закону "Про територіальну оборону України", який після схвалення на засіданні РНБО буде внесено до парламенту.

Як повідомляв УНН, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що закон "Про національну безпеку і оборону" наближає Україну до НАТО.

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