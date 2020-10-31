ЦИК Грузии: активность избирателей на 17:00 составляет 45,77%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 17:00 по местному времени в масштабах всей страны проголосовали на выборах 1607530 граждан, что составляет 45,77% от их общего числа, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Как пишет издание, на выборах парламента Грузии в 2016 году явка избирателей на участки на 17:00 составила 42,04%, а на выборах в 2012 году -53,03%.
Что касается президентских выборов 2018 года, то в первом туре явка на 17:00 составила 38,16%, а во втором туре - 47,31%.
Напомним, Грузия сегодня выбирает парламент 10 созыва. В выборах принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов: 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.