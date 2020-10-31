ЦВК Грузії: активність виборців на 17:00 становить 45,77%

Як пише видання, на виборах парламенту Грузії в 2016 році явка виборців на дільниці на 17:00 становила 42,04%, а на виборах в 2012 році -53,03%.

Що стосується президентських виборів 2018 року, то в першому турі явка на 17:00 становила 38,16%, а в другому турі - 47,31%.

Нагадаємо, Грузія сьогодні обирає парламент 10 скликання. У виборах беруть участь 48 партій і два блоки. Виборцям належить вибрати 150 депутатів: 120 за пропорційною системою і 30 - за мажоритарною.