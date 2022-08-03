ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· В МО рф заявили: "администрация Байдена несет ответственность за ракетные атаки гражданской инфраструктуры Донбасса и других регионов, повлекших за собой массовую гибель мирных жителей… политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления в Украине вместе с Зеленским несет администрация Байдена". Это – дезинформация!

· После одиозного заявления заместителя председателя Совбеза рф д.медведева о том, что "Грузия и Казахстан должны стать частью рф", в аппарате РБ сообщили, что "учетную запись политика сломали злоумышленники и именно они опубликовали, а затем удалили три провокационных текста". Это – манипуляция!

· В МО рф заявили: "Вблизи н.п. Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории, при этом фото- и видеофиксацию якобы ударов войск рф по гражданскому населению осуществили ВСУ". Это – фейк!

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