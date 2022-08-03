ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· В МО рф заявили: "адміністрація Байдена несе відповідальність за ракетні атаки цивільної інфраструктури Донбасу та інших регіонів, які спричинили масову загибель мирних жителів… політичну, кримінальну та моральну відповідальність за бійню в Оленівці та інші військові злочини в Україні разом із Зеленським несе адміністрація Байдена". Це - дезінформація!

· Після одіозної заяви заступника голови Радбезу рф д.медвєдєва про те, що "Грузія та Казахстан мають стати частиною рф", в апараті РБ повідомили, що "обліковий запис політика зламали зловмисники і саме вони опублікували, а потім видалили три провокаційні тексти". Це - маніпуляція!

· В МО рф заявили: "поблизу н.п. Довгове націоналісти розстріляли автобус із мирними жителями, які евакуювалися на підконтрольні київській владі території, при цьому фото- та відеофіксацію нібито ударів військ рф по цивільному населенню здійснили ЗСУ". Це - фейк!

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